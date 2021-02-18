В Воронеже избрали меру пресечения членам неонацистской группировки

Суд в Воронеже избрал меру пресечения членам молодежной радикальной группы, которые ранее были задержаны ФСБ.

- Один из них заключен под стражу до 15 апреля включительно, другой помещен под домашний арест, третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказал "РГ" помощник председателя Ленинского суда Воронежа Максим Рощупкин. - С этого момента и до отмены меры пресечения последний задержанный не должен пользоваться средствами связи, посещать митинги и шествия, приближаться к другим фигурантам уголовного дела ближе, чем на 100 метров.

Молодые люди подозреваются в пропаганде идеологии неонацизма, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У них изъята экстремистская литература, холодное оружие и гаджеты с информацией о совершенных преступлениях. В гараже одного из парней найден предмет, напоминающий боеприпас для миномета времен войны. Находку направили на экспертизу.

возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой

Возбуждены два уголовных дела по статье статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенное публично и организованной группой), они соединены в одно производство. К ним прибавилось и дело об избиении, возбужденное против участников группы ранее.