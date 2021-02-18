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18.02.2021 09:31
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае ураганным ветром повредило 45 зданий

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае из-за циклона, принесшего ураганный ветер, повреждены 45 зданий. Ремонт требуется строениям в Советско-Гаванском, Нанайском и Ванинском районах.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
В районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за циклона

"Поможем всем пострадавшим районам. Нужно восстанавливать срочно кровли, учебный процесс не должен пострадать", - подчеркнул глава региона Михаил Дегтярев на заседании краевой комиссии по ЧС.

Без света остаются жители 2 850 домов в десяти населенных пунктах. Электроснабжение восстанавливают 28 бригад.

Напомним, что ранее в Хабаровском крае был введен режим ЧС межмуниципального характера.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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