В Хабаровском крае ураганным ветром повредило 45 зданий

В Хабаровском крае из-за циклона, принесшего ураганный ветер, повреждены 45 зданий. Ремонт требуется строениям в Советско-Гаванском, Нанайском и Ванинском районах.

"Поможем всем пострадавшим районам. Нужно восстанавливать срочно кровли, учебный процесс не должен пострадать", - подчеркнул глава региона Михаил Дегтярев на заседании краевой комиссии по ЧС.

Без света остаются жители 2 850 домов в десяти населенных пунктах. Электроснабжение восстанавливают 28 бригад.

Напомним, что ранее в Хабаровском крае был введен режим ЧС межмуниципального характера.