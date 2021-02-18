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Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае введен режим ЧС межмуниципального характера

Текст: Артем Красиков

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за прошедшего циклона.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
В районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за циклона

В границы ЧС входят Ванинский, Советско-Гаванский, Комсомольский и Нанайский районы, сообщается на сайте правительства региона.

По данным ГУ МЧС, ситуация стабилизируется, циклон ушел с территории края. Электроснабжение временно отсутствует в 10 населенных пунктах - в ремонтных работах задействованы 80 человек.

Утром в четверг открыта трасса Селихино-Николаевск-на-Амуре. Несколько участков дорог по-прежнему закрыты для пассажирского транспорта. Не функционирует паромная переправа Ванино-Холмск, отменены некоторые внутренние авиарейсы.

Напомним, что циклон принес в Хабаровский край сильный снег и ураганный ветер, скорость которого достигала 35 метров в секунду. Из-за непогоды было повреждено 13 крыш зданий, в том числе школ и детских садов.

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