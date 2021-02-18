Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест

Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест бывшему депутату и бизнесмену Анатолию Быкову по 21 апреля этого года, сообщили в красноярском краевом суде.

Такая мера пресечения вынесена по делу, связанному с убийством исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Анатолия Быкова обвиняют в организации этого преступления.

Напомним, что в конце января этого года Быкову было вынесено обвинение по делу об организации убийства двух человек - Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии следствия, убитые входили в группировку Быкова в 1990-е годы. Между ними произошел конфликт по поводу распределения криминальных доходов, а позднее автомобиль, в котором ехали Наумов и Войтенко, расстреляли из автомата.