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21.01.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

В Красноярске завершено следствие по делу бизнесмена Анатолия Быкова

Текст: Екатерина Дементьева
СК РФ по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек - Александра Наумова и Кирилла Войтенко, сообщили в ведомстве.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По версии следствия, убитые входили в группировку Быкова в 1990-е годы. Между ними произошел конфликт по поводу распределения криминальных доходов, а позднее автомобиль, в котором ехали Наумов и Войтенко, расстреляли из автомата.

Фото: vk.com/Жанна Шеплякова
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Первоначально были задержаны и осуждены непосредственный исполнитель убийства - Сергей Бакуров, которого дали пожизненный срок, и один из организаторов убийства - Владимир Татаренков, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание. Еще один исполнитель - Владимир Чучков - находится в розыске, ему обвинение предъявлено заочно.

Именно Бакуров и Татаренков спустя 26 лет после тех событий дали показания, что одним из организаторов убийства был Анатолий Быков.

В отношении Быкова было возбуждено дело по статье 17, пунктам "з", "н" статьи 102 УК РСФСР "Организация убийства двух лиц". В ходе следствия обвиняемый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Однако совокупностью собранных доказательств была установлена его причастность к преступлению.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Напомним, Анатолий Быков был задержан 7 мая, в декабре суд продлили срок ареста. Следствие по уголовному делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года обвиняемый и его защитники знакомились с материалами дела, содержащимися в восемнадцати томах.

В настоящее время, по данным СК, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Добавим, что следствие инкриминирует Быкову организацию еще одного убийства в 2004 году, кроме того, бизнесмену предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. Также в отношении Анатолия Быкова расследуется уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". В обеспечение ущерба суд арестовал имущество предпринимателя на 81 миллион рублей.

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