У красноярского бизнесмена Быкова арестовали имущество на 81 миллион

Суд Октябрьского района Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества предпринимателя Анатолия Быкова, которого подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере, сообщила "РГ" пресс-служба краевого суда.

В материалах дела указывается, что ущерб ФНС РФ от действий Быкова оценивается в 78,6 миллиона рублей.

- Суд постановил наложить арест в пределах заявленных требований. Арест наложен на семь объектов, кадастровая стоимость которых составляет более 81 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, в апреле 2004 года Быков через подконтрольные ему оффшорные компании реализовал пакет акций Красноярского алюминиевого завода стоимостью 110 миллионов долларов. Полученные средства он вплоть по 2017 год переводил на счета другой оффшорной компании. Затем бизнесмен "занял" у своих же офшоров 2,2 миллиарда рублей, которые вложил в подконтрольные ему компании. После этого офшоры переуступили право требования взыскания задолженности с юридических лиц физическому лицу Анатолию Быкову. Налоги при этом не выплачивались.

Напомним, Анатолий Быков был задержан 7 мая, по обвинению в организации в 1994 году двойного убийства. Позже бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. А 21 сентября следователи начали проверку информации о причастности Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса.