На красноярского бизнесмена Быкова завели новое уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по части 2 статьи 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствие полагает, что Быков в 2017-2019 году уклонился от уплаты в виде налогов более 65 миллионов рублей как физическое лицо, и еще 12 миллионов не уплатил как ИП.

Сведения получены в результате оперативных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали в начале мая. Сейчас он находится под арестом по подозрению в организации убийств трех человек - в 1994 и 2005 годах. Быкова также подозревают в руководстве преступным сообществом.