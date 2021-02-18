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18.02.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

Следователи назвали причину экстренной посадки Ан-124 в Новосибирске

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Установлена причина вынужденной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту. Воздушное судно выехало за пределы взлетной полосы.

Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Роман Седешев, наиболее вероятной причиной считается разрушение диска вентилятора двигателя. Более конкретно о неполадках, приведших к экстренной ситуации, станет известно по итогам расследования, которое еще продолжается.

Инцидент случился в ноябре прошлого года с самолетом, который должен был доставить более 80 тонн автозапчастей из Сеула в Вену и совершил промежуточную посадку в Новосибирске. Когда Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" вылетел из аэропорта Толмачево, произошло частичное разрушение одного из четырех двигателей, при этом обломки повредили фюзеляж.

Экипаж принял решение вернуться на взлетно-посадочную полосу. Однако на высоте 300 метров отказали все электронные системы, включая средства связи. Вероятнее всего, обломками двигателя была повреждена проводка. Остановить воздушное судно в границах полосы не удалось, и крылатая машина выехала за ее пределы на три сотни метров. В результате такой посадки еще больше пострадала обшивка самолета, а также была повреждена стойка шасси.

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