Как пилоты сажали развалившийся в воздухе грузовой самолет

Экипажу Ан-124 удалось посадить разрушающийся в воздухе лайнер в новосибирском аэропорту Толмачево. Авиакатастрофы удалось избежать благодаря мастерству пилотов.

Самый большой грузовой самолет в мире - 400-тонный Ан-124 "Руслан" - 13 ноября вылетел из аэропорта Толмачево чартерным рейсом в Вену. На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Волга-Днепр", было 14 человек - члены экипажа, техническая команда - и порядка 85 тонн автозапчастей. Состояние самолета при техосмотре в аэропорту не вызвало нареканий, борт был исправен. Однако у "Руслана" начались проблемы сразу при наборе высоты. Экипаж не успел даже убрать закрылки. "После взлета отказал второй из четырех двигателей. При этом его обломки серьезно повредили фюзеляж самолета, - сообщил "РГ" руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Роман Глуховеров. - Затем на борту отказали средства внешней и внутренней связи, а также все электронные системы, в том числе пилотирования".

Как рассказал следователям командир воздушного судна Евгений Соловьев, на высоте около 300 метров самолет оказался полностью обесточен. "Ситуация была критической. У нас был маленький запас по высоте и тяге, - объяснил Соловьев. - Тормозов не было, реверс не работал, так как проводка была перебита". Вместе со вторым пилотом Ильей Ляховым они пошли на посадку "вслепую", руководствуясь только визуальным наблюдением. В это время от одного из двигателей "Руслана" отвалилась деталь турбины. Она рухнула с высоты и насквозь пробила крышу склада неподалеку от аэропорта. Обломки самолета падали за несколько километров от Толмачево. К счастью, воздушная гавань Новосибирска расположена за городской чертой. Можно представить, каким был бы масштаб возможных разрушений, если бы многотонный самолет упал на жилые районы...

На борту отказали средства внешней и внутренней связи, а также все электронные системы, в том числе пилотирования

На земле готовились к худшему. У лайнера были полные баки горючего. Судно с разрушенным двигателем и поврежденным фюзеляжем совершило разворот в воздухе на 180 градусов. Благодаря профессионализму и крепким нервам пилотов посадка прошла успешно. Во время приземления "Руслан" получил повреждения. В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров вышки: "Аварийные, срочно на полосу. Не успели затормозить. Тяже-е-елый... Да лучше пусть колеса порвет... Выкатится?.. Выкатился!" - кричат диспетчеры. Лайнер действительно выкатился за пределы полосы на 300 метров, повредил обшивку и шасси, но все остались живы. Уцелел и груз. "После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто не пострадал", - сообщил гендиректор авиакомпании "Волга-Днепр" Игорь Аксенов.

По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Наталия Чернакова, изъяты образцы топлива самолета, видеозаписи с камер наружного наблюдения, бортовой журнал. Одна из версий - ошибка пилотирования. Однако пилотов "Руслана" можно назвать героями, ведь они смогли предотвратить трагедию. Руководство авиакомпании "Волга-Днепр" также считает, что экипаж действовал быстро и слаженно. Выполнить аварийную посадку с 85 тоннами груза, полной заправкой, отсутствием связи и отказом двигателя могут только настоящие профессионалы.