Фрагмент Ан-124 нашли в нескольких километрах от новосибирского аэропорта

Обломок грузового самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске, обнаружен в нескольких километрах от аэропорта Толмачево. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фрагмент, предположительно, двигателя найден в поле. Его взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, на близлежащих территориях продолжаются поиски других частей самолета, который при аварийной посадке выкатился за пределы ВВП и получил серьезные повреждения.

Как сообщала "РГ", авиаинцидент произошел около полудня 13 ноября. Ан-124 начал полет в Вену, однако через несколько минут после взлета у него сработал датчик технической неисправности, и экипаж принял решение вернуться в Толмачево. У самолета разрушился один из двигателей, шасси и фюзеляж. 14 членов экипажа не пострадали. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.