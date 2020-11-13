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13.11.2020 13:24
Рубрика: Происшествия

По факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили дело

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки тяжелого грузового самолета Ан-124 "Руслан" в новосибирском аэропорту Толмачево.

Фото: iStock
При вылете из Красноярска самолет потерял трап

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр".

По данным следствия, самолет вылетел из Новосибирска в Вену в 12.08 по местному времени. Но уже в 12.10 борт пошел на аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Такое решение было принято экипажем из-за срабатывания датчика о технической неисправности. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя.

СК опубликовал оперативное видео, на котором запечатлен остановившийся за пределами полосы самолет. Заметен дым, идущий, вероятно, от одного из двигателей, а сам "Руслан" без переднего шасси лежит "на брюхе".

Создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия. Следователи осматривают воздушное судно, изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей и членов экипажа.

Сейчас работа новосибирского аэропорта восстановлена, однако аварийная посадка грузового самолета на некоторое время заставила руководство аэропорта закрыть взлетно-посадочную полосу. Из-за этого несколько рейсов, летевших в Новосибирск из Красноярска, Надыма, Омска, Южно-Сахалинска, Норильска и Бишкека были перенаправлены в аэропорт Барнаула. Проверку инцидента начала также Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Еще четыре самолета, как передает ТАСС, вынужденно приземлились в Кемерово. Это рейсы из Владивостока, Иркутска, Мирного и Петропавловска-Камчатского.

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