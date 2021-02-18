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18.02.2021 08:19
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего сокурсника возле вуза

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Фигуранта дела о жестоком убийстве возле Новосибирского государственного технического университета взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Новосибирска, мера пресечения продлится как минимум до 16 апреля.

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Расправу над сокурсником 22-летний молодой человек устроил во вторник в сквере возле вуза. О том, что убийство было им спланировано заранее, говорит и прихваченный в тот день из дома кухонный нож, и пост в соцсетях, в котором он попытался объяснить свои мотивы.

По словам подозреваемого, на убийство его толкнул конфликт из-за девушки, а также высокомерное отношение к нему со стороны нового избранника его бывшей пассии. Медики, прибывшие на место, не смогли спасти жизнь 26-летнего студента, в машину скорой помощи его поместили уже без признаков жизни.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. правоохранители осмотрели место преступления, тело погибшего, установили круг очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

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