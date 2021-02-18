В Петербурге водитель такси чуть не изнасиловал пассажирку

В Петербурге на улице Маршала Казакова водитель такси попытался изнасиловать пассажирку.

После завершения поездки он напал на клиентку, стал срывать с нее одежду - девушка чудом успела убежать. Сейчас полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили в пресс-службе агрегатора "Ситимобил", под брендом которого работал таксист, сейчас водитель заблокирован. Компания пообещала оказать все необходимое содействие сотрудникам полиции.

Водитель не является штатным сотрудником агрегатора: мужчина устроен в петербургском таксопарке. Сейчас таксиста ищет в том числе и его работодатель.

Пострадавшей девушке оказывают психологическую помощь.

Стоит отметить, что несколько недель назад другой водитель агрегатора оказался в центре сексуального скандала. Во время поездки в аэропорт Пулково таксист при девушке-пассажирке смотрел порнографический ролик и активно комментировал его содержание.