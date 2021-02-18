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18.02.2021 10:42
Рубрика: Власть

Аксенов назвал распилом бюджета дамбу Украины на Северо-Крымском канале

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал угрозу Киева построить новую железобетонную дамбу, чтобы гарантированно заблокировать подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

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Подачу днепровской воды в СКК Украина прекратила еще в апреле 2014 года, а в апреле 2017-го завершила возведение стационарной бетонной плотины в Херсонской области стоимостью 35 миллионов гривен. Теперь же херсонский "постпред" президента Украины в Крыму Антон Кориневич анонсировал строительство дамбы и на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.

- Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны, - считает Сергей Аксенов. - Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", которым был так называемый "европейский вал" экс-премьера Яценюка.

Аксенов еще раз заверил крымчан, что проблему водоснабжения полуострова удастся решить своими силами и без участия Украины. Для этого сейчас на полуострове строятся новые водоводы и водозаборы, бурятся артезианские скважины, продолжается геологическая разведка в акватории Азовского моря, разрабатывается проект опреснительной станции.

- Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует, - констатировал Аксенов. - Что, конечно, не меняет сути дела: водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание.

Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребностей полуострова в воде, Украина перекрыла в апреле 2014 года. Ежегодно на полуостров поступало до 2,5 миллиарда кубометров днепровской воды.

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