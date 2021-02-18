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18.02.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Больше десяти тысяч человек остались без света из-за снегопада в Сочи

Текст: Михаил Сухарев
Уборка снега в Сочи идет круглосуточно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Уборка снега в Сочи идет круглосуточно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Уборка снега в Сочи идет круглосуточно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь населенных пунктов в границах Сочи частично остались без электричества в результате мощного снегопада, обрушившегося на курорт. По данным администрации Краснодарского края, как минимум 10,5 тысяч человек сейчас остаются без света.

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Провода начали обрываться под весом налипшего снега. 17 февраля из-за аварии уже были отключены 13 тысяч человек, ночью электричество вернули, но обрывы линий электропередач продолжаются. Сейчас срочным ремонтом сетей занимаются 37 бригад общей численностью 121 человек по всей территории города-курорта. Установлены десять дизельных электростанций, от которых запитывают социальные объекты.

- Держите ежечасно ситуацию на контроле. Конечно, это непривычная для Сочи погода, и жители с пониманием относятся к тому, что сейчас происходит в городе. Но все аварийные ситуации должны устраняться оперативно. Нужно сохранить максимально комфортный ритм жизни людей, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Аварийно-восстановительные работы планируют закончить к вечеру 18 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества снега в Хостинском районе Сочи сошел оползень, частично разрушивший автомобильную дорогу. Ее восстановлением уже занялись муниципальные службы. Также есть проблемы с доступом в некоторые населенные пункты Сочи из-за снежных заносов.

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