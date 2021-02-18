Коронавирус подстегнул развитие IT-индустрии в Ростовской области

Команда программистов из Ростова-на-Дону разработала сервис доставки покупок при помощи беспилотных роботов. Это небольшие машинки-вездеходы, которые за один раз могут перевезти несколько десятков килограммов полезного груза.

По словам экспертов, из-за эпидемии коронавируса число курьеров растет огромными темпами, а бесконтактная доставка стала одной из самых перспективных отраслей бизнеса.

Услуги роботов примерно на 30 процентов дешевле "живых" доставщиков, говорят разработчики. Машины без ошибок читают карты Google и Яндекс и прекрасно ориентируются на местности. Благодаря радарам, стереокамерам, дальномерам и лидару они способны заранее определять и корректировать маршрут, объезжать различные объекты и при необходимости перебираться через бордюры и другие невысокие препятствия. Машины полностью автоматические, но операторы следят за ними при помощи камер и могут включать ручное управление на сложных участках - например, если тротуар перегородили неправильно припаркованные авто.

Главный вопрос, который волнует потенциальных клиентов, - это сохранность груза. Но на этот счет можно не беспокоиться, говорит сооснователь проекта Даниил Панченко.

- Вскрыть движущуюся коробку непросто. На тестах ее даже били кувалдой, но так и не вскрыли. На каждой машине есть камера с обзором 360 градусов, которая все пишет в режиме реального времени, а также GPS-навигатор и тревожная кнопка. В случае нападения хулиганов или грабителей робот автоматически вызывает службы специального реагирования, которые за пять минут приедут к нему в любую точку города, - отмечает Даниил. - За нападение на робота можно схлопотать реальный срок по статьям хулиганство, умышленная порча имущества и воровство. Но первые опыты показывают, что такие случаи являются скорее исключением. Общество у нас не такое плохое и дикое, как некоторые думают.

Услуги роботов примерно на 20 процентов дешевле "живых" доставщиков

Основная "фишка" проекта в том, что он ориентирован на сети 5G. Скорость соединения в них такая высокая, что позволяет сильно снизить себестоимость услуги, а также увеличить маневренность робота, скорость принятия решений и так далее. А еще в крупных городах у курьеров весьма высокая зарплата, так что роботы заметно выгоднее. Но разработчики подчеркивают, что они не пытаются вытеснить с рынка обычных курьеров. Наоборот, это помощь в их рутинной работе.

- Люди всегда останутся в этой сфере, но теперь смогут заниматься только интересными или сложными заказами, - уверен Даниил.

Летом проект запустят в Москве и Санкт-Петербурге, осваивая все зоны покрытия 5G, а потом пойдут по другим городам-миллионникам, где есть связь стандарта LTE. Кроме того, у стартапа уже есть планы по внедрению роботов на некоторые зарубежные рынки.

Как отмечают эксперты, Ростовская область вообще сегодня стала одним из главных регионов России в IT-индустрии. Во многом - благодаря акселератору "Южный IT-парк", который был создан правительством региона для поддержки и развития начинающих стартапов. Эпидемия коронавируса дала толчок для развития огромного числа местных проектов.

Например, как говорит основатель проекта Examis Николай Близнецов, даже временный режим "удаленки" в школе резко усилил приток школьников в онлайн-образование. Правда, рынок уже несколько лет зрел для таких изменений. Еще в 2017 году он, золотой медалист из обычной ростовской школы, создал электронный сервис, который помогал школьникам готовиться к ЕГЭ в игровой форме. В отличие от "заумных" онлайн-тренажеров теоретические курсы Николая созданы в понятной для подростков форме мемов и комиксов. Приложение было основано на принципах мнемотехники: чем ярче образы, тем надежнее они откладываются в голове. Первые результаты тестирования сервиса тогда удивили даже видавших виды скептиков: все пятнадцать школьников, которые вошли в контрольную группу и прошли месячную программу по русскому языку, получили на реальных экзаменах более 80 баллов. Две выпускницы набрали по 90 с лишним.

- За это время мы дали реальную возможность сотням ребят из маленьких городов поступить в Москве и Питере в лучшие вузы страны, - рассказал Близнецов. - Спрос на эти услуги огромный. Сейчас мы делаем еще более глобальный проект, который будем продавать как напрямую ученикам, так и другим онлайн-школам.

Для поддержки стартапов и начинающих предпринимателей в Ростовской области создан акселератор "Южный IT-парк"

Большим спросом пользуется и приложение с "электронным тренером" по боксу, которое придумали три студента из Ростова-на-Дону. Электронный тренер при помощи технологий "виртуальной реальности" научит не только правильно держать руки во время боя, но и грамотно передвигаться по рингу, отрабатывать ударную технику и даже выстраивать правильную стратегию поединка в соответствии с вашими физическими данными. Фактически поставить правильную боксерскую технику теперь может любой желающий не выходя из дома.

Как говорят специалисты, это настоящий шанс для тех ребят, кому не по карману услуги профессионального тренера или кто, например, живет в сельской местности или маленьких городах. Проект открылся еще два года назад, но когда весь мир был закрыт на карантин, продажи этого приложения резко увеличились. Людям была нужна физическая активность и развлечения. Приложение дает и то и другое.

При этом разработчики не ограничатся одним видом спорта. Во время опросов целевой аудитории в фитнес-центрах неожиданно выяснилось, что мужчины в возрасте от 30 до 45 лет проявляют большой интерес к большому теннису, баскетболу и гольфу. Поэтому сейчас ребята занимаются развитием соответствующих приложений. В перспективе появятся "виртуальные тренеры" по хоккею, футболу и боям MMA.