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Рубрика: Спорт

"Краснодар" и "Динамо" назвали составы на матч Лиги Европы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Стали известны стартовые составы первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Краснодар" в четверг, 18 февраля, на своей арене встретится с "Динамо"" из Загреба. Их опубликовал официальный сайт УЕФА.

Поединок начнется на стадионе "Краснодар" в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 25 февраля в столице Хорватии.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выпустил на поле следующих футболистов: Городов (вратарь), Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Олссон, Классон, Кабелла, Вильена, Сулейманов, Берг.

Фото: РИА Новости
"Краснодар" сыграет против "Динамо" из Загреба в суровых погодных условиях

Основной голкипер "быков" Матвей Сафонов так и восстановился после повреждения, полученного еще перед встречей в Лиге чемпионов с "Челси" в декабре прошлого года, поэтому место в воротах занял Евгений Городов. А на позиции получившего серьезную травму эквадорского левого защитника Кристиана Рамиреса сыграет Евгений Чернов.

В свою очередь, наставник "Динамо" Зоран Мамич назвал такой состав: Ливакович (вратарь), Гвардиол, Лауритсен, Теофил-Кэтрин, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

Хорваты прилетели в столицу Кубани накануне днем чартерным рейсом из Загреба. В составе довольно внушительной делегации - сразу 24 футболиста. Из основных игроков не сможет выйти на поле только травмированный иранский защитник Садег Мохарамми.

Вечером гости провели тренировку на арене "Краснодар". Несмотря на почти десятиградусный мороз, соперники остались вполне довольны состоянием газона.

Перед этим на традиционной предматчевой пресс-конференции на вопросы журналистов ответили наставник "синих" и ведущий форвард Мислав Оршич.

- С большим уважением относимся к нашему сопернику, - сказал Зоран Мамич. - Рады началу европейского сезона и встрече с очень сильным и авторитетным оппонентом. В последнее время мы прибавляем от матча к матчу. Надеемся, что покажем хорошую игру с "Краснодаром" и добьемся нужного результата.

А Оршич даже назвал "Краснодар" сильнейшая командой в России, при этом уточнив, что занимаемое сейчас "быками" место в национальном первенстве (кубанцы на данный момент находятся на седьмой позиции в РПЛ) не отражает их силу. "Это команда доказывает своим постоянным участием в еврокубках и нынешним выходом в весеннюю стадию турнира", - добавил нападающий.

Поединок между "Краснодаром" и "Динамо" обслужит бригада арбитров из Польши. Главный судья - 34-летний Бартош Франковски. Помощники рефери - Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Кшиштоф Якубик. Видеопомощник рефери - Павел Гиль. Ассистент видеопомощника рефери - Томаш Квятковски.

По данным пресс-службы ФК "Краснодар", на протяжении всей встречи синоптики прогнозируют морозную погоду (температура воздуха - около 7 градусов ниже нуля). В связи с похолоданием во время матча будет работать система обогрева трибун.

Посещаемость игры между "Краснодаром" и "Динамо" ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона (35 тысяч 179 мест).

Где будем смотреть

18 февраля, четверг, "Матч ТВ"

20.55. "Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Хорватия, Загреб). Прямая трансляция.

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