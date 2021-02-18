"Краснодар" в драматичном матче проиграл "Динамо" в Лиге Европы

В четверг вечером "Краснодар" дома в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы проиграл клубу "Динамо" из Загреба - 2:3 (1:1). Дубль в составе гостей сделал форвард сборной Хорватии Бруно Петкович. "Быки", дважды уступая в счете, сумели отыграться усилиями шведов Маркуса Берга и Виктора Классона. Однако гости в конце встречи забили решающий мяч.

Ответный поединок, в котором и определится обладатель путевки в следующий раунд престижного турнира, состоится 25 февраля.

Необычно суровая для столицы Кубани холодная и снежная зима словно остановилась за пределами "Колизея", как здесь все называют замечательную арену. Ярко-зеленый газон, ни единой снежинки на трибунах, почти десять тысяч болельщиков (посещаемость игры ограничена 30 процентами от вместимости стадиона) - таким выглядел антураж перед матчем. Хотя минус 7 градусов все-таки ощущались, несмотря на включенную систему обогрева трибун.

А еще было трудно предположить, как будут выглядеть на поле "быки", первыми из российских команд проводившие свой официальный поединок в 2021 году. "Динамо" же с 19 января уже семь раз сыграло в национальном первенстве, причем на днях "синие" победили "Осиек" - своего главного на данный момент соперника в борьбе за "золото" чемпионата Хорватии - со счетом 1:0 и вышли в единоличные лидеры.

И словно в продолжение этой темы - серия атак гостей в дебюте поединка, завершившихся двумя стандартами, несколькими опасными навесами и хлестким дальним ударом Иванушеца.

Что, увы, вполне закономерно привело к открытию хорватами счета. Вильена в центре поля уступил оппоненту в жестком единоборстве, гости сразу перевели действия на свой правый фланг, где Иванушец, войдя в штрафную, сильно пробил низом. Городов команду выручил, однако Мартынович, разряжая ситуацию, попал в соперника, а отскочивший мяч центрфорвард Петкович переправил головой в сетку мимо голкипера - 0:1, 15-я минута.

Вскоре Петкович едва не сделал дубль, однако Городов отразил его удар с пяти метров.

"Быки" почти полчаса никак не могли выйти из-под прессинга динамовцев, постоянно ошибались в передачах и не могли перевести действия на чужую половину.

Правда, до того момента, пока Чернов слева ловко обыграл Ристовски, прострелив в штрафную. Не ожидавшие такого развития событий хорваты дважды неудачно пытались вынести подальше мяч головой, который попал к Бергу. И шведский бомбардир кубанцев левой ногой вколотил снаряд под перекладину метров с семи -1:1, 28-я минута.

После чего уже "Краснодар" завладел инициативой, заработал несколько угловых, заставив хорватов обороняться большими силами. Хотя на последней минуте тайма перед перерывом Городов сделал еще один сейв, отразив в броске из своего левого угла мощный выстрел Адеми с линии штрафной.

Наставник хозяев Мурад Мусаев в перерыве выпустил на правый фланг атаки креативного Вандерсона вместо очень старавшегося, но явно не попавшего в игровой ритм Сулейманова.

Правда, начало второго тайма хозяева снова провели несобранно, с ошибками. И если после обреза в центре поля Смольников сумел не дать реализовать хорватам выход два на одного, то вот крайне неудачные действия на выходе из ворот во время подачи углового Городова оказались фатальными. В результате Петковичу оставалось не промахнуться практически в пустые ворота с нескольких метров и сделать дубль - 1:2, 54-я минута.

Буквально тут же фирменная комбинация краснодарцев завершилась выходом Смольникова, удар которого с близкого расстояния голкипер гостей Ливакович в броске перевел на угловой.

После чего "Динамо" перешло на контратакующую игру, позволив хозяевам (у них очень старался в организации атак Кабелла) заниматься их любимым делом - организацией комбинаций с использованием большого числа коротких передач. И одна из них с участием Кабелла, Берга (он отдал идеальную передачу) и Классона завершилась точным ударом последнего с близкого расстояния - 2:2, 69-я минута.

Кубанцы бросились за победой, однако снова пропустили острый выпад гостей. Иванушец вывел к воротам нигерийского форварда Атимвена, и тот точно пробил в ближний угол - 2:3, 75-я минута.

Естественно, кубанцы пытались спасти встречу, но сделать этого не получилось.

В следующий четверг, 25 февраля, соперники сыграют ответный матч на поле загребского стадиона "Максимир". И чтобы пройти в 1/8 финала Лиги Европы, футболисты "Краснодара" должны показать феноменальную игру. Удастся ли это сделать? Поклонникам "быков" остается только надеяться на подобное чудо…