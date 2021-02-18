В Севастополе реку Бельбек пустили по новому руслу

Военные строители завершили формирование русла для ковшевого водозабора на реке Бельбек, откуда будут подавать воду для жителей Севастополя. Об этом сегодня на заседании городского правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Русло сформировано. Завтра важный технологический этап - врезка трубы в днепровский водовод, - рассказал Развожаев.

Он добавил, что после этого начнется финальный этап работ на бельбекском водозаборе. Объект уже обеспечен электроэнергией и будет запущен в опытную эксплуатацию 1 марта.

На YouTube было опубликовано видео, на котором видно, как строители пустили воду из реки, отведенную на время работ, в постоянное русло, где уже построен бетонный ковш и плотина. На кадрах также заметна перемычка, по которой вода будет самотеком попадать в накопительный бассейн. Его бетонная чаша также готова.

Напомним, новый водозабор для Севастополя строится на реке Бельбек с октября 2020 года. Сооружение включает водосбросную плотину длиной 29 метров, накопительный бассейн объемом 150 тысяч кубометров и очистные сооружения производительностью 50 тысяч кубометров в сутки. Вода по трубопроводу будет подаваться в так называемый днепровский водовод, ведущий на гидроузел №3 севастопольского водоканала, а оттуда - потребителям. Днепровский водовод был построен для переброски в Севастополь воды из Северо-Крымского канала, но его перестали использовать после того, как канал был осушен по решению Украины.

Планируется, что бельбекский водозабор будет активно работать в период весеннего паводка и сможет давать до половины суточного объема воды, потребляемого Севастополем. За счет этого будут экономить запасы основного источника - Чернореченского водохранилища.