Новый водозабор для Севастополя построят до конца зимы

Водозабор на реке Бельбек, который возводят военные строители, будет готов к 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, который сегодня проинспектировал стройку, сооружения на Бельбеке готовы уже на 80 процентов. На строительстве водозабора задействованы 160 единиц техники и 450 человек, которые работают в три смены.

После запуска водозабор будет давать Севастополю до 50 тысяч кубометров воды в сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Это главная стройка в новейшей истории Севастополя. Трудно было поверить, что такой объект в короткие сроки можно построить, - цитирует Развожаева его пресс-служба. - Он поможет преодолеть дефицит воды, который возник во время засушливого 2020 года.

Глава региона также рассказал, что после прошедших дождей и снегопадов в Бельбеке наблюдается приток воды.

- Осадки дают нам сдержанный оптимизм, снег в горах появился, а это значит, что большой объем паводковых вод ожидается. Бельбек наполнился, вода чистейшая идет, - говорит Развожаев.

Ранее на этой неделе Развожаев сообщил, что в Чернорченском водохранилище, питающем Севастополь, осталось 10 миллионов кубометров воды. Уровень приблизился к критической отметке в 7 миллионов кубометров, ниже которой воду отбирать нельзя. По словам Развожаева, в водоем каждый день поступает чуть больше воды, чем отбирает город.

Напомним, водозабор на реке Бельбек строится по поручению правительства РФ, которое направило на устранение дефицита воды в Севастополе 5 миллиардов рублей. Сдать объект изначально планировалось 12 марта. Чтобы город продержался до весны без отключений воды, было решено использовать резервные водоемы - пруды в Инкермане, у горы Гасфорта и в Кадыковском карьере. В декабре военные строители досрочно выполнили прокладку трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной.