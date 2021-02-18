Могут ли родители дошколят полноценно работать

Растить детей непросто, особенно, когда они маленькие. Еще сложнее совмещать родительство с работой. И даже сервис в виде сети детсадов не всегда способен обеспечить мамам и папам возможность трудиться.

- У меня двое детей-дошколят, с мужем в разводе. Живем в густонаселенном районе Екатеринбурга. Устроить здесь двоих детей в один детский сад могут лишь льготники, мы к ним не относимся. Одному ребенку дали место в нашем районе, другому - в соседнем. Пока отведешь-отвезешь обоих - полдня потратишь, до офиса раньше 10.30 не доедешь. Чтобы забрать детей, с работы нужно уходить часа в 4: сначала за одним, потом за вторым - чтобы успеть до 6. Полноценно работать при такой круговерти невозможно. Еще и работа у меня такая, что порой нужно задерживаться. В одиночку не справиться. Решать проблему помогают бабушка с дедушкой, - рассказывает 37-летняя Анна.

Два года назад занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предлагал проработать вопрос о переводе детских садов на так называемый "семейный график" - 12-часовой режим, чтобы родителям было удобнее отводить и забирать детей, однако нормативных изменений не последовало.

Впрочем, санитарно-эпидемиологические требования возможность 12-часовой работы детсадов и без того предусматривают, и в некоторых городах такая практика действительно есть. Екатеринбург - в их числе. Проблема следующая: этот режим существует лишь в одном проценте детсадов уральского мегаполиса. Подавляющее большинство учреждений - 98,5 процента - традиционно функционируют с 7.30 до 18 - по 10,5 часов. Продлевать время работы садов для города слишком дорого.

- Увеличение бюджета на предоставление услуги дошкольного образования в режиме 12-часового пребывания составит более одного миллиарда рублей в год, - объяснила "РГ" замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, акцентировав внимание на том, что заработная плата педагогам выплачивается из регионального бюджета.

В качестве решения город предлагает работающим родителям группы вечернего пребывания - платные продленки. Существуют они в 112 садах (32 процента от общего числа дошкольных образовательных учреждений), посещают их 4162 воспитанника (пять процентов дошколят). Вместе с тем вопросы по режиму работы детсадов в администрацию поступают регулярно, как правило - в начале учебного года, когда в сад приходят новые воспитанники. Но обращения единичные: в 2020 году их было всего пять.

Получается, в целом родителей все устраивает? Помочь с поиском ответа на этот вопрос "РГ" попросила службу исследований HeadHunter. И судя по результатам опроса, оказалось, что не совсем.

Каждый четвертый работающий респондент с детьми дошкольного возраста поменял график работы после того, как ребенок пошел в детский сад. 23 процента опрошенных сменили место работы, одиннадцати процентам пришлось уменьшить количество рабочих часов. У 56 процентов начало детсадовского периода никак не отразилось на производительности труда, у 23 процентов она выросла, у 12 процентов - упала, причем сложнее всего пришлось тем, кто занимается продажами - о снижении сказали 19 процентов опрошенных, занятых в этой сфере. Большинство - 83 процента - нынешний график работы детсадов устраивает, недовольных немного: 13 процентов, чаще всего такие ответы давали представители таких сфер, как банковская, строительство/недвижимость и закупки. В ситуации, когда родители не могут забрать ребенка из детского сада, они просят о помощи бабушек и дедушек (так ответили 50 процентов респондентов) либо отпрашиваются на работе (46 процентов). 10 процентов сказали, что ведут ребенка в этом случае к себе на работу, пять процентов - оставляют на продленке, четыре процента пользуются услугами няни.

- Проблема синхронизации трудовой деятельности и воспитания детей дошкольного возраста действительно существует, - говорит завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. - Но актуальна она для мегаполисов, где люди живут в одном районе, работают в другом, а детский сад находится в третьем. Родителям нужно тратить по два-три часа на то, чтобы доставить ребенка в детский сад. Ранние подъемы, постоянная спешка - все это, конечно, выматывает. Кому-то приходится брать работу на дом, кому-то переходить на неполную занятость, теряя в доходе. Хорошо, если один супруг в состоянии полностью обеспечивать семью при таком режиме или даже позволить второму супругу не работать, но так бывает не всегда. Людям приходится выкручиваться: звать на помощь родных, нанимать няню, отдавать ребенка в частный детский сад с удлиненным графиком и т. д.

С точки зрения экономики, увеличение времени работы детсадов, пожалуй, выгодно: родители смогут более эффективно работать. Но есть психологический аспект: ребенку нужно больше времени проводить с мамой или папой.

- За границей, кстати, например, в Израиле, большинство детсадов работают по четыре-пять часов. Но там большее количество семей может себе позволить достойную жизнь на зарплату одного супруга, в то время как второй занимается воспитанием детей. У нас же это, скорее, исключение из правил, да и родителей-одиночек в России существенно больше, - говорит Тонких.