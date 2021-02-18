Российский рынок видеоигр стал крупнейшим в Центральной и Восточной Европе и вошел в топ-15 рынков видеоигр в мире. По оценке PwC, его объем превысил 2 млрд долл.

"Российский рынок значительно отличается по своей структуре от США и Западной Европы, где наиболее развитым является сегмент персональных компьютеров и консольных игр, - объясняет Анастасия Шалимова, менеджер практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений, PwC в России. - В России больше половины рынка занимает сегмент мобильных и казуальных игр. Таким образом, по структуре рынка Россия ближе к Китаю, чем к западным странам".

Это связано как с доступностью комплектующих ПК и консолей, так и с распространением мобильного интернет-покрытия. "В связи с доступностью мобильных устройств для значительного числа людей они являются первой и единственной точкой входа в интернет", - добавляет она.

В США рынок видеоигр за последний год вырос на 62%, по данным NPD Group. Наиболее прибыльными категориями являются геймерские аксессуары (+81% за год) и игровое оборудование (+51% за год). Общий объем рынка видеоигр в мире, по статистике Newzoo, составляет 174,9 млрд долл. При этом наибольшую прибыль приносят мобильные игры (86,3 млрд долларов), на втором месте - игры для смартфонов (74,9 млрд), консоли - 51,2 млрд долларов.

Расцвету рынка во много способствовал период самоизоляции. "В 2021 году рост индустрии определенно продолжится, - говорит Илья Карпинский, директор по стратегическому развитию MY.GAMES. - Одна из главных причин - продолжающийся рост аудитории, у которой с наступлением пандемии появилось больше свободного времени на досуг. Кроме того, игры остаются одним из самых дешевых способов развлечения".