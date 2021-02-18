"Русские знали, что строят": что думают о "Буханке" в Нидерландах

Журнал Auto Week в последнем номере поделился впечатлениями от блиц-поездки на "Буханке". В комментариях к материалу голландцы поделились своим мнением об автомобиле. "РГ" выбрала самые интересные.

Интересно, что в Нидерландах фургон называется UAZ Bukhanka, авторы статьи поясняют, что на русском слово "буханка" означает "булочка", а такое имя автомобиль получил за сходство с хлебопекарным изделием.

"Это фантастическая штука! Сам бы я никогда подобное не купил, но уважаю тех, кто себе это позволил", - отметился в комментариях пользователь под ником 406C.

"Вам обязательно стоит посмотреть на YouTube, что эти русские делают с ним в снегу и грязи. На "Буханках" часто соревнуются с Lada Niva", - написал OH TO.

"Буханка" есть то, чем была задумана. Те русские знали, что строят. Когда я немного прищуриваюсь, а затем ещё немного, то вижу в "Буханке" фургон Beetle (Volkswagen Туре 2 - прим. "РГ"), - заявил Djeedjai.

Однако УАЗом восхищались не все: "Только мне приходится бесконечно возвращать руль в нулевое положение, даже когда я еду прямо?".

Также были реплики про коробку передач, которая не позволяет с первого раза включить нужную скорость. Правда, пользователь Pero не согласился с критикой КПП УАЗа: "Да ладно вам жаловаться, попробуйте найти нужную передачу на каком-нибудь Fiat Uno: такое ощущение, что просто помешиваешь картофельное пюре!".

Некоторые обратили внимание на большой расход топлива и неэффективность использования UAZ Bukhanka в качестве коммерческого автомобиля. Другие им отвечали, что проблему с бензином решает установка ГБО, а с ржавчиной необходимо бороться при помощи антикора.

По наводке Walter Sobchak удалось выяснить, сколько в Нидерландах стоит Bukhanka: от 29100 до 39400 евро. Для сравнения, новый Toyota RAV4 можно купить от 36500 евро.