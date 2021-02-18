Собянин: Андрей Мягков был органичен в любой роли

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера Андрея Мягкова, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет.

- Не верится. Ушел легендарный Андрей Мягков. Один из самых любимых актеров советского времени, - написал Собянин на своей странице в Instagram. - Андрей Васильевич играл естественно, искренне. За это мы любили и сопереживали его героям - Лукашину, Новосельцеву, Хвостову. Он был органичен в любой роли - от комедии до драмы. Писал книги, рисовал, играл в театре. Спасибо Мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память.

Известного актера не стало 18 февраля. По предварительным данным, Мягков умер от острой сердечной недостаточности.