Тедеско обратился к Промесу по поводу перехода в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал затянувшийся переход в клуб игрока "Аякса" Куинси Промеса.

"Ситуация с Промесом - нормальная для футбола. Порой бывает так, что трансферы занимают много времени. Мне кажется, наш клуб сделал все, чтобы ускорить этот переход. Конечно, было бы здорово, чтобы Куинси приехал пораньше, чтобы он успел провести физическую и тактическую работу. Но это талант тренера - интегрировать игрока в коллектив с раннего этапа. Если Куинси нас сейчас смотрит, то обращаюсь к нему лично: "Скорее, скорее!" - сказал на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубка России по футболу с московским "Динамо" Тедеско.

Наставник "красно-белых" добавил, что в зависимости от перехода Промеса клуб будет решать вопросы относительно будущего легионеров.

"Надеемся, что Промес приедет и сможет нам помочь. Далее - кого из легионеров придется отпускать - будем решать с клубом", - сказал он.

Любопытно, но одним из пользователей трансляции этой пресс-конференции был сам Промес, успевший признаться в любви к фанатам клуба.