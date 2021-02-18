В Минске покажут редкий спектакль Камы Гинкаса

Шедевр российского режиссера, народного артиста РФ Камы Гинкаса по пьесе Чехова "Черный монах" покажут в Минске в формате видеозаписи. Это уникальная возможность увидеть лучший спектакль Гинкаса, который показывают настолько редко, что попасть на него практически невозможно. Показ состоится 19 февраля в рамках "Театрального клуба".

Творчество Камы Гинкаса - завораживающее и глубокое. В основе "Черного монаха" - одноименный рассказ Чехова, который не был подвержен инсценировке. Известные артисты играют оригинальный текст почти целиком, разделив его на четыре части и на четырех исполнителей - Сергея Маковецкого, Валерия Баринова, Юлию Свежакову и Игоря Ясуловича.

Кама Гинкас сохраняет в своем спектакле первозданность классического текста, дополняя его объемом в виде потрясающих актерских работ и художественного решения. Чеховская мысль о бренности бытия, невозможности гармонии и неизбежном разочаровании разыграна в уникальной форме - артисты исполняют свои роли на зрительском балконе, спиной к пустоте и темноте зала.

"Черный монах" проверен временем Он поставлен еще в 1999 году в московском ТЮЗе. За спектакль "Черный монах" Кама Гинкас награжден премиями им. М. Туманишвили "За совершенство в искусстве", "Хрустальная Турандот" и "Чайка", а художник Сергей Бархин получил за него премию "Золотая маска". Сергей Маковецкий, который блистает не только в фильмах Балабанова, Тодоровского и Михалкова, но и на театральной сцене, за дуэт с Игорем Ясуловичем удостоен Государственной премии РФ.

Показ с обсуждением пройдет в рамках "Театрального клуба в Silver Screen" - белорусский проект, который показывает лучшие мировые постановки в формате высококачественной видеозаписи.