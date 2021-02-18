В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

У Сбербанка возникли сложности при входе в систему "Сбербанк онлайн", а также при совершении операций в ней. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сложности у клиентов возникли около 18.00. Около 66% пользователей мобильного банка жаловались на то, что не могут перевести средства, 20% не могли войти в систему, 13% испытывают трудности с совершением платежа со счета.

Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах.

Предыдущий сбой в "Сбербанк онлайн" произошел 17 февраля около 15.00 часов.