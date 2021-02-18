Росстандарт утвердил вторую серию национальных стандартов в области технологий интернета вещей (IoT), сенсорных сетей, а также промышленного интернета вещей. Среди утвержденных документов - один из наиболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU.

LoRaWAN - одна из самых массовых технологий IoT в мире. Такие сети используются повсеместно. Например, в городской дорожной инфраструктуре они помогают контролировать положение транспорта, получать информацию о состоянии мостов, тоннелей, следить за датчиками состояния различного оборудования и т.д. В ЖКХ - контролировать счетчики приборов учета, включая возможность управления ими. На предприятиях - управлять станками, системой вентиляции, вытяжки или освещения.

Сети LoRaWAN имеют повышенную дальность работы при относительно низких затратах энергии, а также способность поддерживать двунаправленную связь.

Помимо стандарта LoRaWAN RU Росстандарт утвердил еще шесть нормативно-технических документов, регулирующих вопросы терминологии и типовых архитектур в IoT. "Появление этих документов - важный шаг для развития в России новых продуктов с использованием технологии интернета вещей, - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев. - Формат предварительных национальных стандартов оставляет возможность для их дальнейшего развития и модификации, а после апробации и с учетом обратной связи рынка стандарты могут перейти в ранг ГОСТ Р".

"Утвержденные стандарты стали уже второй полноценной серией стандартов для рынка интернета вещей, - отметил руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин. - Благодаря им проектирование и разработка различных систем IoT в России станет проще и доступнее".

Как отмечают участники рынка, признание технологии LoRaWAN в качестве национального стандарта позволит открыть доступ к этому протоколу государственным заказчикам, которым важна отечественная сертификация используемого оборудования и технологий. Это также шаг к гармонизации мировых и отечественных стандартов, позволяющий упростить международный роуминг абонентских устройств IoT.

"Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совместимости различных цифровых решений. С каждым годом все больше участников рынка "голосуют" за открытость и единые правила игры, активно подключаясь к экспертной работе по созданию нормативно-технических документов", - отметил Никита Уткин.

Утверждение стандарта, по мнению экспертов, станет драйвером для качественного развития российского рынка сетевого и абонентского оборудования LoRaWAN, а также ускорит рост зоны покрытия сетей этого класса на территории РФ. Сегодня в России, по данным Ассоциации интернета вещей, используется 1 миллион устройств с радиомодулями LoRa, многие из них функционируют уже несколько лет. По всей стране установлено более 13 тысяч базовых станций с поддержкой этой технологии, технологию LoRaWAN применяют несколько сотен компаний во многих отраслях промышленности. Практически вся выпускаемая микроэлектроника и базовые станции с использованием протокола LoRaWAN производятся российскими компаниями.

Индустрия IoT справилась с испытаниями прошлого года, показал опрос Ассоциации интернета вещей о развитии бизнеса в 2020 году. Вариант "все плохо" не выбрал ни один из участников опроса, вариант "хорошо" выбрали почти 37 процентов респондентов. При этом более 10 процентов опрошенных сообщили, что уровень продаж в 2020 году вырос, у 37 процентов продажи остались на уровне 2019 года, еще 37 процентов признались, что продажи немного сократились (не более чем на 30 процентов).

В январе Минпромторг России и Ассоциация интернета вещей заключили соглашение о сотрудничестве, которое, как ожидается, положительно повлияет на развитие рынка интернета вещей в России. В числе приоритетов - совершенствование нормативно-правового регулирования и государственной поддержки. Как отмечал ранее замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, увеличение доли технологий интернета вещей на ИТ-рынке обусловлено эффективным внедрением базовых цифровых технологий предприятиями промышленности и развитием качественных российских решений. Ведомство поддерживает их разработку финансовыми и нефинансовыми мерами.