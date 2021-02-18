В России предложили ввести новый праздничный день

Новый праздничный день предложили учредить в России. С идеей отмечать седьмого апреля День здорового образа жизни выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"В этот день для граждан России можно сделать бесплатным посещение спортивно-оздоровительных учреждений, дать возможность людям пройти медицинское обследование, организовать россиянам активный и здоровый отдых", - говорится в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, которое Хамзаев опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, в современной России ЗОЖ стал "одним из основных составных элементов национальной идеи".

Сейчас седьмого апреля отмечается Всемирный день здоровья.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Документ предусматривает возврат части средств, потраченных россиянами на фитнес.