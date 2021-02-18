В США начальник штаба ВВС назвал ценным Договор по открытому небу

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун считает ценным международный Договор по открытому небу, решение выйти из которого приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время интернет-брифинга для журналистов.

"У Договора есть ценность - в возможности всех стран быть открытыми и транспарентными", - цитирует ТАСС Брауна. При этом он не стал уточнять, вернутся ли США при президенте Джо Байдене в соглашение, а также раскрывать детали дебатов на этот счет в Вашингтоне. Браун отметил, что ждет указаний администрации, когда она запросит его оценку и мнение относительно дальнейших шагов в отношении Договора по открытому небу.

Напомним, в начале февраля глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс заявил, что команда Байдена рассматривает возможность возвращения США в Договор. "Решение будет принято в свое время", - отметил он.

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, включал до выхода США 34 государства. Однако 22 ноября прошлого года США официально вышли из соглашения. В российском МИД заявили, что от этого не выиграли ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников.