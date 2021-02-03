Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу

Новая американская администрация рассматривает возможность возвращения США в Договор по открытому небу. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили уточнить, возможно ли возвращение Вашингтона в договор. "Мы изучаем вопрос и примем решение в свое время", - цитирует ТАСС официального представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, 22 ноября США официально вышли из Договора по открытому небу. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал документ "устаревшим" и повторил нападки на Россию, которые Вашингтон использовал в качестве предлога для выхода из этого международного механизма. В российском МИД заявили, что от этого не выиграли ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников.

В январе этого года Российская Федерация начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе. Как заявили в МИД РФ, на этот шаг Москва пошла в связи с действиями США, а также отказом других участников поддержать российские предложения о работе в новых условиях.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может пересмотреть свое решение по выходу из Договора, если США вернутся к своим обязательствам.