В Токио выбрали главу оргкомитета Олимпиады

Главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио стала Сэйко Хасимото, передает телерадиокомпания NHK. На этом посту она сменила бывшего премьера Японии Ёсиро Мори, который на прошлой неделе был вынужден оставить позицию из-за скандала с сексистским заявлением.

Японка сегодня подала прошение об отставке с поста министра по делам Олимпиады и Паралимпиады, который занимала с сентября 2019 года. Это связано с тем, что она не может совмещать работу в кабмине и оргкомитете.

Хасимото призвана продолжить активную работу на пути к открытию турнира. Уже 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. При этом начало Игр запланировано на 23 июля.

Женщина семь раз выступала на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году завоевала бронзовую медаль в Альбервиле по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

После завершения спортивной карьеры Сэйко Хасимото ушла в политику. С 1995 является депутатом японского парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).