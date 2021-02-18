Видео, фото: Беспорядки из-за ареста рэпера распространились на всю Испанию

Когда полиции удалось разогнать манифестантов, площадь Пуэрта-дель-Соль и близлежащие улицы представляли собой печальное зрелище. Стекла во многих зданиях были разбиты, трубы сломаны, выломана брусчатка, припаркованные мопеды и скамейки поломаны, вандалы умудрились даже повредить купол над входом в метро.

Полиция смогла задержать 19 протестующих, в том числе шесть несовершеннолетних (кстати, именно они в основном выражают недовольство арестом рэпера, обвиненного в прославлении терроризма и оскорблении монархии). 55 человек пострадали в ходе беспорядков, 30 из них - агенты полиции.

Власти столицы и региона Мадрид выразили свою поддержку органам правопорядка и осудили "преступников", напавших на полицейских. Однако в рядах политиков нет единства по этому вопросу. Так, в партии "Унидас Подемос" встали на сторону участников акций протеста. Там заявили, что поддерживают их требования свободы выражения мнений на улицах. Минюст Мадрида в ответ на эти твиты тут же призвал центральное правительство Испании осудить подобные высказывания. "В противном случае они (авторы высказываний) будут сообщниками радикального меньшинства, которое использует насилие для атаки на нынешнюю демократическую систему", - заявил министр юстиции, внутренних дел и по делам жертв Мадридского сообщества Энрике Лопес. По его словам, "насилие и ненависть не могут быть оправданы, это противоречит закону и самой демократии".

В Барселоне и других каталонских городах, где два дня назад зародились протесты, все происходило по такому же сценарию, что в Мадриде. Манифестации быстро переросли в столкновения с полицией. Правда, к требованиям освободить Аселя добавились призывы "Долой оккупантов", именно так местные радикалы относятся к властям Испании. Только в Барселоне было задержано около 30 человек.

Рэпер Пабло Асель был приговорен к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Поскольку он уже не в первый раз попал под суд по этим обвинениям, срок он получил реальный. На прошлой неделе он должен был начать отбывать свой срок, но так и не явился в полицию, наоборот, он забаррикадировался в здании Университета Лериды, призывая своих поклонников защитить его.

В поддержку рэпера выступили многие известные деятели культуры, и власти Испании заявили о готовности пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова. Однако Аселя от ареста это не спасло. Сейчас решается, в какой тюрьме он будет отбывать наказание.