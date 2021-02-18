Видео: водитель чудом увернулся от летящего на него пикапа

Останавливаться без очень веской причины на скоростном шоссе, где транспортные средства легко разгоняются по 100-120 километров в час - не очень хорошая идея. Даже если останавливаешься, чтобы убрать с дороги мешающий автомобилям объект. Даже если включаешь аварийку и максимально прижимаешься к обочине. Небольшой сбой равномерно движущегося потока чреват самыми невероятными последствиями.

Житель американского городка Одесса (Техас) ехал по шоссе I-20, когда заметил впереди в крайнем правом ряду огромный мешок мусора, который, видимо, выпал из кузова какого-то мусоровоза и, заняв половину ряда, мешал движению. Законопослушный водитель решил убрать помеху, для чего притормозил у обочины и, натянув светоотражающий жилет, приготовился оттащить мешок.

По-видимому, аналогичная мысль пришла в голову и владельцу красного спорткара, также вывернувшему в правый ряд и остановившемуся возле героя нашего видео. Увы, этот безобидный на первый взгляд маневр имел самые непредсказуемые последствия для группы двигавшихся позади машин. Идущий следом Chevrolet Corvette был вынужден резко снизить скорость, после чего получил удар сзади, вильнул влево, зацепил идущий впереди автомобиль и окончательно потерял управление.

По странной логике, присущей фильмам-катастрофам, дезориентированный тяжелый пикап вылетел на обочину именно в том месте, где остановился владелец регистратора и где валялся злополучный мешок мусора. Чудо, просто чудо, что автомобилист в этот момент все еще надевал светоотражающий жилет и рассеянно глядел на дорогу позади себя. Он успел увидеть, как Corvette теряет управление, выворачивает на обочину, и принял единственно верное решение - молниеносно сбежал с места будущей аварии. Тем и спасся.

В итоге живы остались все участники ДТП, даже мешок мусора особо не пострадал. Самое смешное, что через пару секунд с места аварии скрылся владелец красного спорткара, косвенный виновник всей этой катавасии, и теперь идентифицировать его машину можно лишь по чудом сохранившемуся видео...