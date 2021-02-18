Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"

Как пишет газета, речь идет о сотрудниках американских дипмиссий, работающих в странах с "плохой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем коронавирусной инфекции". Они "выражают разочарование тем, как высшие должностные лица в Вашингтоне распоряжаются вакциной Pfizer", произведенной США совместно с немцами.

Как следует из записей разговоров и других документов, дефицит поставок вакцин вынудил руководителей Госдепартамента "принимать трудные и незавидные решения, поставившие в унизительное положение американских дипломатов". Дошло до того, что уже 13 иностранных правительств предложили прививать американских чиновников, работающих в этих странах, вакциной, приобретенной у тех же Соединенных Штатов.

"Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран", - посетовал американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке. В то время, как рядовые чиновники, работающие в США, имеют возможность спокойно привиться на родине, дипломаты, несущие вахту за рубежом, такой опции зачастую лишены - в отличие, кстати, от сотрудников Пентагона, о которых их ведомство заботится гораздо лучше.

Как известно, российский препарат "Спутник V" не был одобрен Американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний. И официально Госдепартамент не давал рекомендации своим сотрудникам относительно этой вакцины, однако "позволяет им самостоятельно принимать решения в области здравоохранения". По данным газеты, представители американского министерства иностранных дел принялись зондировать почву в Москве, после того как Вашингтон "не смог пообещать им поставки американской вакцины из Вашингтона в обозримом будущем".