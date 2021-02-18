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18.02.2021 13:45
Рубрика: Власть

Захарова: Требование ЕСПЧ по Навальному подрывает доверие к этой структуре

Текст: Александр Саможнев

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России о немедленном освобождении блогера Алексея Навального ничем не подкреплено и не содержит указаний на факты и детали, на которых оно основывалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях

По словам дипломата, решение ЕСПЧ подрывает доверие к этой структуре. Запад развивает тему проблем в России, чтобы отвлечь внимание от своих собственных. "В этом же сама суть". - добавила Захарова.

Решение ЕСПЧ было принято в соответствии с правилом регламента о применении обеспечительных мер. Со своей стороны, в Минюсте России заявили, что такое решение не будет выполнено, назвав его "грубым вмешательством" и "явно политическим". Требование является заведомо неисполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи, уточнил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

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