Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией

Возможность передачи Курильских островов не обсуждается в соответствии с поправками в Конституцию, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту, передает RT. В то же время Захарова отметила, что наша страна стремится к развитию отношений с Японией, но предложения пока не встречают отклика.

"Мы, с одной стороны, готовы и переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с США по развертыванию у себя систем... разных, противоракетных... Мы говорим о том, что надо развивать нормальные взаимовыгодные двусторонние отношения", - сказала дипломат.

Ранее, на встрече с редакторами российских СМИ, президент Владимир Путин заявлял о планах развивать отношения с Японией. При этом он так же подчеркивал, что Россия не будет предпринимать действий, противоречащих Основному закону.