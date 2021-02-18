"Жил несуетно, не напоказ": Как коллеги вспоминают Андрея Мягкова

Смерть Андрея Мягкова стала большой потерей и для зрителей, которые любили его героев в кино и театре, и для коллег, с которыми он выходил на одну сцену или съемочную площадку. Режиссер Марина Брусникина, актер Андрей Кузичев и актриса Елена Санаева рассказали, каким запомнили народного артиста.

Марина Брусникина, театральный режиссер, педагог:

- Огромное горе. Это был важнейший человек в моей судьбе, это мой учитель, мой и Мити Брусникина, Романа Козака… Мягков меня формировал и в принципе, как человека, и как человека творческого, как актрису. Невероятный ум, талант, интеллигентность…

Он был и великий педагог, увы, выпустивший всего два курса. Педагог очень требовательный и с редким чувством юмора, способностью видеть образ. Мы у него выучились и теперь постараемся соответствовать.

Андрей Кузичев, актер, преподаватель Школы-студии МХАТ:

- Недавно делились с коллегами мнениями о старых мастерах и говорили, что сейчас очень трудно найти актеров такого возраста, тонкости, ироничности, как раньше. И вспоминали в этой связи именно Мягкова, идеально соответствующего нашим характеристикам. Он играл людей, казалось бы, скромных, незаметных, но в этих ролях виден был такой внутренний темперамент, он мог мощно "ответить" партнеру, бросить вызов проблеме, которую играл. Кто сейчас так сможет?

Елена Санаева, заслуженная актриса РСФСР:

- Такой глубины, такого таланта, внутреннего содержания был человек! Жил несуетно, не напоказ… Мы работали с ним, увы, немного, в картине "Кувырок через голову" в 1985-м, но они с Настей Вознесенской (жена Андрея Мягкова) - Боже, какая же была пара! - видели мою дебютную актерскую работу "Главный свидетель". Говорили мне добрые, хорошие слова, и мне была очень дорога оценка больших мастеров. А я издалека восхищалась ими.

Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. О смерти сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Причины смерти пока не называются. Андрей Мягков - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.