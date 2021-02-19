Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 20 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2866; 2016, N 27, ст. 4199; 2018, N 18, ст. 2561; 2019, N 18, ст. 2224) следующие изменения:

1) часть 1 признать утратившей силу;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. На действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией и влекущие за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в соответствии с частью 11 настоящей статьи, если такие действия образуют признаки нарушения статьи 148 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", требования статьи 391 указанного Федерального закона не распространяются.".

Статья 2

Статью 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2561) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Требования статьи 391 настоящего Федерального закона не распространяются на действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией и влекущие за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством, в соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если такие действия образуют признаки нарушения статьи 148 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Положения части 5 статьи 20 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и части 8 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" применяются по 31 декабря 2021 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин