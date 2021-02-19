Байден пообещал оказать Техасу дополнительную помощь

Президент США Джо Байден пообещал губернатору Техаса Грэгу Эбботту, что власти окажут дополнительную помощь в связи со стихийными бедствиями в штате. Об этом сообщили в Белом доме.

По словам Байдена, федеральное правительство продолжит работать рука об руку с местными властями, чтобы помочь пострадавшим семьям Техаса. Американский лидер намерен распорядиться, чтобы федеральные учреждения "рассмотрели немедленные шаги, которые могут быть сейчас предприняты для поддержки техасцев", - цитирует РИА Новости.

Напомним, снежные бури и морозы привели в Техасе к тому, что без света и питьевой воды остались миллионы потребителей. Отмечается также нехватка продуктов питания, а на автозаправках выстроились очереди. Устранить проблемы не удается уже несколько дней.