Новости

Байден поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance 02:42
NASA: Марсоход Perseverance испытает оборудование для новых миссий 02:41
На Украине ужесточат карантин из-за роста числа случаев СОVID-19 02:17
Остановленные НПЗ в Техасе вернутся к работе 01:57
В Техасе заканчиваются запасы еды и воды 01:41
Из-за морозной погоды закрылись автомобильные заводы в США и Мексике 01:08
Times: Более 7 тысяч боевиков ДАИШ появились в Ираке во время пандемии 00:59
Пентагон: США не пойдут на поспешный вывод войск из Афганистана 00:42
Airbus потерял более миллиарда евро из-за глобального спада авиаперевозок 00:38
В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19 00:15
Захарова прокомментировала возможный разрыв отношений с ЕС 00:11
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте 18.02.2021
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик 18.02.2021
Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур 18.02.2021
Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией 18.02.2021
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали 18.02.2021
Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения 18.02.2021
Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" 18.02.2021
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 18.02.2021
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 18.02.2021
СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса 18.02.2021
Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США 18.02.2021
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 18.02.2021
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G 18.02.2021
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 18.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
19.02.2021 02:42
Рубрика: В мире

Байден поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance

Президент США Джо Байден поздравил коллектив НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик.

Фото: ГК "Роскосмос"
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе

Он рассказал, что примерно через час после посадки марсохода ему позвонил президент США и его первые слова были: "Поздравляю, парень!". Джурчик отметил, что узнал президента по голосу и по его коронному слову "парень", пишет РИА Новости.

Байден сказал главе НАСА, что гордится и поздравляет всю команду. Он пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. По словам американского лидера, это может произойти уже на этой неделе.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. Ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity - миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

На Марсе найдено самое пригодное для жизни место
В мире США Общество Космос Исследование Марса РГ-Фото

Главное сегодня

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются