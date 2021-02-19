Байден поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance

Президент США Джо Байден поздравил коллектив НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Джурчик.

Он рассказал, что примерно через час после посадки марсохода ему позвонил президент США и его первые слова были: "Поздравляю, парень!". Джурчик отметил, что узнал президента по голосу и по его коронному слову "парень", пишет РИА Новости.

Байден сказал главе НАСА, что гордится и поздравляет всю команду. Он пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. По словам американского лидера, это может произойти уже на этой неделе.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. Ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity - миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.