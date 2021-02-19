Блогер разобрал Toyota Fortuner: "Патриот" и Niva могут быть такими же

Илья Свиридов загнал на подъёмник "Клубного сервиса" самый доступный рамный внедорожник в линейке Toyota - Fortuner, который собирается в Таиланде.

Днище автомобиля, а также трубки кондиционера не обработаны антикором. Сварные швы аккуратно промазаны герметиком в достаточном количестве. В дверях - ни герметика, ни антикора.

На шлицевом соединении кардана была обнаружена ржавчина, на внешней стороне "банки" глушителя - характерное "радужное" пятно, которое указывает на то, что скоро в этом месте появится прогар.

Пол салона устлан обычным войлоком, на потолке нет виброизола, то есть всё в точности так же, как на российских УАЗ "Патриот" и Lada Niva. Тем не менее, Свиридов обратил внимание на качество исполнения и дотошность к мелочам: как пример демонстрируется смотанный синей изолентой жгут проводки, закреплённый хомутами, - всё просто, но подогнано идеально.

По словам Свиридова, двигатель и 6-ступенчатая АКП не будут головной болью на протяжении не одной сотни тысяч километров при условии регулярной замены масла.