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19.02.2021 09:18
Рубрика: Экономика

В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2"

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Белый дом может уже в пятницу передать в конгресс доклад по "Северному потоку-2". Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, США намерены расширить санкционный список компаний, которые связаны со строительством газопровода.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным агентства, в новом санкционном списке упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций. При этом в перечне нет ни одной немецкой компании - источники отмечают, что администрация Джо Байдена пытается избежать конфронтации с европейским партнером.

Среди тех, против кого США планируют ввести санкции, агентство называет исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на позицию Вашингтона. Начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко ранее заявил, что строительство морского участка "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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