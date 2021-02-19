В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2"

Белый дом может уже в пятницу передать в конгресс доклад по "Северному потоку-2". Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, США намерены расширить санкционный список компаний, которые связаны со строительством газопровода.

По данным агентства, в новом санкционном списке упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций. При этом в перечне нет ни одной немецкой компании - источники отмечают, что администрация Джо Байдена пытается избежать конфронтации с европейским партнером.

Среди тех, против кого США планируют ввести санкции, агентство называет исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на позицию Вашингтона. Начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко ранее заявил, что строительство морского участка "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года.