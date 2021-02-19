В мире
19.02.2021 12:39
Текст: Юлия Васильева

Депутаты обсудят перспективные программы и мероприятия Союзного государства

25 февраля состоится заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, где будут рассмотрены вопросы о ходе разработки новых программ и проектов Союзного государства для включения в проект союзного бюджета на очередной период, об этом сообщили в пресс-службе ПС. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. К участию в его работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства и министерств внутренних дел Беларуси и России.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

На заседании парламентарии ознакомятся с внесенными изменениями в финансирование текущих программ по профилю деятельности комиссии, обсудят ход разработки проектов концепций программ в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью. Также депутатам будет представлена информация о проведении заседания совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Фото: prim.tpprf.ru
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Кроме того, в рамках осуществления контроля за реализацией Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы депутаты обсудят результаты выполнения Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы.

На заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью будет рассматриваться ход разработки новых программ и проектов Союзного государства для включения их в проект союзного бюджета сообщили в пресс-службе ПС.

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