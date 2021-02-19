Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO

HBO готовит сериал по мотивам романа знаменитого фантаста Роджера Желязны "Знаки дороги".

Что особенно интересно, исполнительным продюсером проекта станет сам Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Пламени", лёгшего в основу "Игры престолов".

Сценаристкой и шоураннером станет Калинда Васкез ("Звездный путь: Дискавери", "Побег", "Никита"), сообщает Deadline.

В романе, вышедшем в 1979-м, идёт речь о дороге, пролегающей не только между пространствами, но и между разными временами.

Мартин заявил, что очень рад такой возможности, а Желязны был его другом и учителем. К тому же телевизионная карьера Джорджа началась с адаптации "Последнего защитника Камелота" Желязны для "Сумеречной зоны".

Ранее Мартин рассказал о ходе работы над "Ветрами зимы" - продолжением "Песни Льда и Пламени".