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Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO

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    19.02.2021, 14:27
Текст:   Козьма Лоханкин

HBO готовит сериал по мотивам романа знаменитого фантаста Роджера Желязны "Знаки дороги".

Фото: kinopoisk.ru
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Что особенно интересно, исполнительным продюсером проекта станет сам Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Пламени", лёгшего в основу "Игры престолов".

Сценаристкой и шоураннером станет Калинда Васкез ("Звездный путь: Дискавери", "Побег", "Никита"), сообщает Deadline.

В романе, вышедшем в 1979-м, идёт речь о дороге, пролегающей не только между пространствами, но и между разными временами.

Мартин заявил, что очень рад такой возможности, а Желязны был его другом и учителем. К тому же телевизионная карьера Джорджа началась с адаптации "Последнего защитника Камелота" Желязны для "Сумеречной зоны".

Ранее Мартин рассказал о ходе работы над "Ветрами зимы" - продолжением "Песни Льда и Пламени".

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