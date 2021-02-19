Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил о росте раннего бронирования путешествий по России на летний сезон. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда". При этом не подтвердил информацию о том, что Россия и Египет договорились о возобновлении чартерных рейсов между городами РФ и популярными курортами Красного моря.

"Мы, естественно, руководствуемся той информацией, которую пояснила Росавиация, - сказал Горин. - Туристические компании и туристы ждут открытия Египта, но на данный момент перелеты возможны только в Каир, квота таких рейсов увеличена". Также он уточнил, что открыты региональные программы в Каир. Но что касается Хургады и Шарм-эш-Шейха, то "сейчас проходят инспекции и проверки", - сказал вице-президент АТР.

"На данный момент больший спрос по другим направлениям - это Россия и зарубежные открытые направления, - добавил Горин. Если посмотреть на текущие продажи, мы отмечаем рост на 15% по акциям раннего бронирования, путешествий по России на летний сезон. Из зарубежных направлений больше всего продаж - в Турцию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Кубу, Занзибар", - рассказал эксперт.