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19.02.2021 13:13
Рубрика: Экономика

Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росавиация не подтверждает информацию о возобновлении чартерных рейсов в города Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду, заявили в ведомстве.

Фото: iStock
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящемся возобновлении чартерного авиасообщения в Росавиации не стали комментировать.

Вчера, 18 февраля сообщалось со ссылкой на представителей египетской стороны, что Россия и Египет договорились о возобновлении полетов, хотя точной даты еще нет.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа российских представителей, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Возобновление авиасообщения с Египтом

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