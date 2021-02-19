Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет

Росавиация не подтверждает информацию о возобновлении чартерных рейсов в города Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду, заявили в ведомстве.

Ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящемся возобновлении чартерного авиасообщения в Росавиации не стали комментировать.

Вчера, 18 февраля сообщалось со ссылкой на представителей египетской стороны, что Россия и Египет договорились о возобновлении полетов, хотя точной даты еще нет.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа российских представителей, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.