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19.02.2021 10:27
Рубрика: Экономика

Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет

Текст: Евгений Гайва
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Росавиация не комментирует сообщения в СМИ о готовящемся возобновлении чартеров в Египет, сообщили "РГ" в ведомстве.

Фото: iStock
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Ранее 18 февраля появилась информация о том, что России и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерстве гражданской авиации Египта, возобновление чартеров возможно в марте этого года, хотя точная дата еще не назначена. Для определения даты первого полета необходимы техническое согласование и организация логистики, пояснил собеседник агентства.

Данную информацию, по сообщениям СМИ, не подтвердили представители авиаотрасли ни в Египте, ни в России.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что вероятность открытия чартерных рейсов из России на курорты Египта в этом году после последней инспекции выше, чем обычно.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту судна находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

В январе 2018 года указом президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение со столицей Египта Каиром. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.

Россия неоднократно проводила инспекции инфраструктуры аэропортов в Египте. Последняя инспекция проходила с 27 января по 4 февраля 2021 года.

Экономика Туризм Правительство Минтранс Росавиация Возобновление авиасообщения с Египтом

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