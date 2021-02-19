Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет

Росавиация не комментирует сообщения в СМИ о готовящемся возобновлении чартеров в Египет, сообщили "РГ" в ведомстве.

Ранее 18 февраля появилась информация о том, что России и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерстве гражданской авиации Египта, возобновление чартеров возможно в марте этого года, хотя точная дата еще не назначена. Для определения даты первого полета необходимы техническое согласование и организация логистики, пояснил собеседник агентства.

Данную информацию, по сообщениям СМИ, не подтвердили представители авиаотрасли ни в Египте, ни в России.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что вероятность открытия чартерных рейсов из России на курорты Египта в этом году после последней инспекции выше, чем обычно.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту судна находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

В январе 2018 года указом президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение со столицей Египта Каиром. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.

Россия неоднократно проводила инспекции инфраструктуры аэропортов в Египте. Последняя инспекция проходила с 27 января по 4 февраля 2021 года.