Эксперты оценили влияние полимеров на рост цен на продукты

Новости

В Петербурге предложили бить током переболевших коронавирусом 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
В Череповце родители отсудили 100 тысяч рублей за падение сына с качелей 17:23
"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу 17:22
США возвращаются в Парижское соглашение по климату 17:11
Заснеженный Крымский мост сняли на видео из кабины локомотива 17:01
Туристический автобус с шестью россиянами попал в аварию в Египте 16:51
В Петербурге водитель Porsche обстрелял пешехода 16:37
Обитель птиц в "Сокольниках": какие виды пернатых живут в орнитарии 16:35
Челябинец отсудил у дилера 7,3 млн рублей за Volkswagen с плесенью 16:30
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 16:30
Пушков: Надо открывать дела по треш-стримам без заявления потерпевшего 16:29
Чехия вводит обязательное ношение респиратора в общественных местах 16:13
На Урале мать-сектантку отправят в психлечебницу за истязание сына 16:09
На фасадах гостиниц в Москве разместили плакаты о раздельном сборе отходов 16:04
Бизнесмены смогут пожаловаться на Росреестр через портал госуслуг 16:01
В Волжском из-за взрывчатки эвакуировали жителей многоэтажки 15:59
Сериал по мотивам "Клуба Винкс" продлен на второй сезон 15:59
В четырех муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада 15:42
Владимирским пенсионерам продлили режим самоизоляции 15:33
Немецкий бургомистр ответил на угрозы США из-за "Северного потока-2" 15:29
Министерство юстиции начнет вести реестр физлиц - иностранных агентов 15:28
Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке пива 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 17:49
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили влияние полимеров на рост цен на продукты

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость полимеров, из которых делают упаковку, выросла во всем мире, подтверждают производители и эксперты. Но влияние этого подорожания на увеличение цен на прилавках магазинов пищевых продуктов сильно преувеличено.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Стоимость упаковки - это лишь незначительная часть конечной цены продукции", - говорит аналитик Rupec Александр Собко. Он уточнил, что для разных товаров она может изменяться в диапазоне от 1% до, в крайнем случае, 10% от стоимости. Это означает, что 15%-ный рост цены исходного полимерного сырья, с учетом его 70%-ного вклада в цену упаковки (этот вклад может быть и ниже), приведёт к 10%-ному росту себестоимости упаковки. В результате, конечная продукция подорожает на 0,1-1%.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, что ждет сферу доставки продуктов

Ранее, Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку, что создает угрозу роста цен. По данным союза, доля упаковки в себестоимости продуктов варьируется в зависимости от категории: обычно она составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30% и более процентов. Последнее, правда, касается премиальных товаров, например, кондитерских.

Также в письме директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова в адрес главы ФАС Максима Шаскольского говорится, что с июня прошлого года цена полиэтилена выросла на 25-30%, с 78 тыс. до 115 тыс. рублей за тонну.

Но как подчеркнул директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ Максим Малков, цены отыгрывают рекордное падение 2020 года, вызванное снижением производства во время пандемии. По его мнению, в ближайшее время ожидается стабилизация спроса и предложения на полипропилены, что остановит рост цен.

Аналогичную точку зрения высказал Александр Собко. Он подтвердил, что в конце прошлого и начале 2021 года цены на полимерную продукцию по всему миру существенно выросли и во многих случаях даже превысили докризисные уровни. Подорожание произошло, но биржевые цены лишь ненамного превысили пиковые уровни 2018-2019 годов.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Рост цен на продукты оценят с учетом сезона

Еще одной причиной роста стоимости упаковки может быть использование импортных полимеров, которые дороже отечественных из-за таможенной пошлины на 6,5-9,5% в зависимости от типа пленки. "До недавнего времени некоторые марки полиэтилена импортировались, вероятно, частично импорт сохраняется и сейчас", говорит Александр Собко. Но рост внутренних цен на полимеры сдерживается на фоне того, что в прошлом году наша страна существенно нарастила производство базовых полимеров за счет выхода на полную мощность комплекса "ЗапСибНефтехим", уточнил он.

В "Сибуре" - крупнейшей нефтехимической компании подтвердили эти данные. "В последние годы благодаря пуску крупных современных мощностей СИБУР содействовал импортозамещению полимеров и существенно нарастил поставки базовых полимеров на российский рынок. В 2020 году - около миллиона тонн полиэтилена и полипропилена, что на 390 тыс. тонн или 65% больше, чем в 2019. Рост поставок по полипропилену составил - 27,6%, по полиэтилену - 165%", - сказали в пресс-службе компании.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
Песков рассказал про график Путина 23 февраля
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками