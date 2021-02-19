Эксперты оценили влияние полимеров на рост цен на продукты

Стоимость полимеров, из которых делают упаковку, выросла во всем мире, подтверждают производители и эксперты. Но влияние этого подорожания на увеличение цен на прилавках магазинов пищевых продуктов сильно преувеличено.

"Стоимость упаковки - это лишь незначительная часть конечной цены продукции", - говорит аналитик Rupec Александр Собко. Он уточнил, что для разных товаров она может изменяться в диапазоне от 1% до, в крайнем случае, 10% от стоимости. Это означает, что 15%-ный рост цены исходного полимерного сырья, с учетом его 70%-ного вклада в цену упаковки (этот вклад может быть и ниже), приведёт к 10%-ному росту себестоимости упаковки. В результате, конечная продукция подорожает на 0,1-1%.

Ранее, Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку, что создает угрозу роста цен. По данным союза, доля упаковки в себестоимости продуктов варьируется в зависимости от категории: обычно она составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30% и более процентов. Последнее, правда, касается премиальных товаров, например, кондитерских.

Также в письме директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова в адрес главы ФАС Максима Шаскольского говорится, что с июня прошлого года цена полиэтилена выросла на 25-30%, с 78 тыс. до 115 тыс. рублей за тонну.

Но как подчеркнул директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ Максим Малков, цены отыгрывают рекордное падение 2020 года, вызванное снижением производства во время пандемии. По его мнению, в ближайшее время ожидается стабилизация спроса и предложения на полипропилены, что остановит рост цен.

Аналогичную точку зрения высказал Александр Собко. Он подтвердил, что в конце прошлого и начале 2021 года цены на полимерную продукцию по всему миру существенно выросли и во многих случаях даже превысили докризисные уровни. Подорожание произошло, но биржевые цены лишь ненамного превысили пиковые уровни 2018-2019 годов.

Еще одной причиной роста стоимости упаковки может быть использование импортных полимеров, которые дороже отечественных из-за таможенной пошлины на 6,5-9,5% в зависимости от типа пленки. "До недавнего времени некоторые марки полиэтилена импортировались, вероятно, частично импорт сохраняется и сейчас", говорит Александр Собко. Но рост внутренних цен на полимеры сдерживается на фоне того, что в прошлом году наша страна существенно нарастила производство базовых полимеров за счет выхода на полную мощность комплекса "ЗапСибНефтехим", уточнил он.

В "Сибуре" - крупнейшей нефтехимической компании подтвердили эти данные. "В последние годы благодаря пуску крупных современных мощностей СИБУР содействовал импортозамещению полимеров и существенно нарастил поставки базовых полимеров на российский рынок. В 2020 году - около миллиона тонн полиэтилена и полипропилена, что на 390 тыс. тонн или 65% больше, чем в 2019. Рост поставок по полипропилену составил - 27,6%, по полиэтилену - 165%", - сказали в пресс-службе компании.