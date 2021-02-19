"Фиорентина" без Кокорина разгромила на своем поле "Специю"

В стартовом матче 23-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" принимала "Специю". Встреча завершилась крупной победой хозяев - 3:0.

Все мячи были забиты после перерыва. Решающую роль в успехе "фиалок" сыграл вышедший на замену в концовке первого тайма Гаэтано Кастровили. Он ассистировал Душану Влаховичу, когда серб открыл счет, а спустя несколько минут забил второй мяч. Окончательный счет на 82-й минуте установил Валентин Эйссерик.

Россиянин Александр Кокорин, который перешел в "Фиорентину" зимой из московского "Спартака", остался в запасе. Пока что Кокорин провел лишь один матч за клуб из Флоренции: 5 февраля дома против миланского "Интера" (0:2), когда он вышел на замену.

В турнирной таблице итальянского первенства "Фиорентина" занимает 16-е место с 22 набранными очками. В следующем туре "фиалки" 28 февраля встретятся на выезде с "Удинезе".